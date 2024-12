Derby al cardiopalma alle 14.30 al Bonelli di Tarquinia. Sul rettangolo viterbese si sfideranno i padroni di casa del Tarquinia e gli ospiti del Tolfa. Per il Tolfa c'è tanta voglia di vincere. Mister Macaluso ha preparato bene la sfida e oggi scenderà in campo la corazzata biancorossa. «Oggi sarà una partita difficile e il Tarquinia in casa è sempre una squadra difficile da affrontare. I tarquiniesi vengono da una bella vittoria in trasferta e so che rientrerà qualche giocatore importante - spiega il tecnico Roberto Macaluso - noi, dal canto nostro cercheremo di dare continuità ai risultati. Anche noi veniamo da un periodo positivo e abbiamo qualche acciacco e qualche assenza che cercheremo di sopperire con la rosa che abbiamo. Auspico che sia una bella partita e ci sia un bel seguito di gente, perché bene o male ci conosciamo con l'allenatore del Tarquinia. Come sempre mi auguro sia una partita all'insegna della sportività e poi, soprattutto, che sia una partita divertente».

Il ds biancorosso, invece commenta: «La squadra è in netta ripresa e sta in salute, certo non stiamo bene a livello numerico in quanto abbiamo due infortunati Galletti e Marziantonio, quindi continuiamo a giocare in emergenza; rispetto a domenica recuperiamo però Martinelli che ha scontato la giornata di squalifica. Diciamo che sul reparto offensivo siamo al completo. Ripeto: la squadra è in salute e viene da tre vittorie consecutive, quindi il morale dei ragazzi è alto; diciamo che ciò è di buon auspicio per la gara di domenica: sarà una gara molto difficile contro il Tarquinia perchè sono una squadra ostica che si chiude molto bene e lascia pochi spazi. È una gara molto importante e difficile, come del resto saranno ormai tutte le gare. Le squadre "Materasso" non esistono specialmente in questo girone. In merito al mercato è chiaro che noi siamo attenti e se capiterà qualche occasione la prenderemo in considerazione. Abbiamo puntato su questi giocatori e e continuiamo a puntare su loro, anche perché è un gruppo importante, unito e compatto. C'è un clima di grande serenità. Se capita qualche occasione inseriremo qualche giocatore, perché è vero che numericamente ci mancano un paio di pezzi se troviamo un paio di ragazzi. Sicuramente fanno parte del progetto anche i ragazzi del nostro settore giovanile. La nostra squadra può lottare e deve lottare per i piani alti. È importante dare continuità ai risultati perchè l questo è un campionato difficile dove i passi falsi sono dietro l’angolo. Col fatto che già noi abbiamo riposato e davanti a noi ci sono squadre che ancora non hanno riposato ogni domenica è buona per accorciare la classifica se ci facciamo trovare pronti perché questo sarà il campionato: chi sarà al vertice è quella che ha avuto più continuità possibile perché gli alti bassi non te li consente nessuno. In classifica ci sono 8-9 squadre in in cinque punti, quindi se si perde il contatto, poi è difficile recuperare. È molto importante non perdere terreno: dobbiamo stare sereni e tranquilli e fare la nostra partita, consapevoli che anche all’ultimo secondo si può vincere. L’importante è tenere sempre aperta la gara per il resto va bene».

