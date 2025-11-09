PHOTO
L'esultanza dei biancorossi (Foto Nicoletta Vittori)
Il Tolfa di mister Michele Micheli torna da Roma con un punto importante conquistato allo stadio “Amedeo Fabrizi”, al termine di una partita molto combattuta chiusa sul 2-2 contro i padroni di casa del Fonte Meravigliosa. È stata una gara ricca di emozioni, valida per l’ottava giornata di andata del campionato di Promozione Laziale girone A, che ha visto i biancorossi di mister Michele Micheli (oggi assente perché ancora convalescente, al suo posto l'allenatore in seconda Gianluca Gentili) confermare carattere e determinazione. Il match si è aperto nel segno dei collinari, che hanno trovato il vantaggio grazie al solito bomber Bernardini, sempre più decisivo in zona gol. Nella ripresa, però, i padroni di casa hanno reagito riuscendo a trovare subito il pareggio con Maresca. La sfida ha continuato ad essere intensa e avvincente fino al fischio finale, con continui capovolgimenti di fronte. Nel finale è successo di tutto: al 43’ Manuel Vittorini ha riportato avanti il Tolfa con una splendida conclusione, ma appena un minuto più tardi Straniero ha segnato il gol per i padroni di casa e la contesa si è chiusa sul definitivo 2-2 per i capitolini. Un risultato che, se da un lato lascia un po’ di amaro in bocca, dall’altro consente ai biancorossi di uscire dalla zona playout, portandosi a quota 9 punti e al decimo posto in classifica. Al termine della gara, il direttore sportivo Marcello Smacchia ha commentato così la prestazione dei suoi: «Siamo soddisfatti a metà. È stata una partita bella e combattuta, la squadra ha messo in campo grinta e voglia di vincere. Ci è mancato solo un po’ di concretezza nei momenti chiave, ma la crescita è evidente. Questo pareggio deve darci fiducia: il gruppo c’è, e con un pizzico di continuità torneremo presto alla vittoria».
Il Tolfa conferma dunque i progressi delle ultime settimane e guarda con ottimismo ai prossimi impegni. Domenica contro l’Academy Ladispoli i ragazzi di Micheli proveranno a trasformare la buona prestazione di Roma in una vittoria, per continuare la risalita verso la parte alta della classifica.
