Il Tolfa di mister Michele Micheli torna da Roma con un punto importante conquistato allo stadio “Amedeo Fabrizi”, al termine di una partita molto combattuta chiusa sul 2-2 contro i padroni di casa del Fonte Meravigliosa. È stata una gara ricca di emozioni, valida per l’ottava giornata di andata del campionato di Promozione Laziale girone A, che ha visto i biancorossi di mister Michele Micheli (oggi assente perché ancora convalescente, al suo posto l'allenatore in seconda Gianluca Gentili) confermare carattere e determinazione. Il match si è aperto nel segno dei collinari, che hanno trovato il vantaggio grazie al solito bomber Bernardini, sempre più decisivo in zona gol. Nella ripresa, però, i padroni di casa hanno reagito riuscendo a trovare subito il pareggio con Maresca. La sfida ha continuato ad essere intensa e avvincente fino al fischio finale, con continui capovolgimenti di fronte. Nel finale è successo di tutto: al 43’ Manuel Vittorini ha riportato avanti il Tolfa con una splendida conclusione, ma appena un minuto più tardi Straniero ha segnato il gol per i padroni di casa e la contesa si è chiusa sul definitivo 2-2 per i capitolini. Un risultato che, se da un lato lascia un po’ di amaro in bocca, dall’altro consente ai biancorossi di uscire dalla zona playout, portandosi a quota 9 punti e al decimo posto in classifica. Al termine della gara, il direttore sportivo Marcello Smacchia ha commentato così la prestazione dei suoi: «Siamo soddisfatti a metà. È stata una partita bella e combattuta, la squadra ha messo in campo grinta e voglia di vincere. Ci è mancato solo un po’ di concretezza nei momenti chiave, ma la crescita è evidente. Questo pareggio deve darci fiducia: il gruppo c’è, e con un pizzico di continuità torneremo presto alla vittoria».

Il Tolfa conferma dunque i progressi delle ultime settimane e guarda con ottimismo ai prossimi impegni. Domenica contro l’Academy Ladispoli i ragazzi di Micheli proveranno a trasformare la buona prestazione di Roma in una vittoria, per continuare la risalita verso la parte alta della classifica.

