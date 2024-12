Dopo 95 minuti in attacco alla ricerca del gol il Tolfa ha chiuso la sfida con gli ospiti del DuepigrecoRoma con un pareggio a reti inviolate raccogliendo solo un punto. Ieri pomeriggio sul sintetico dello “Scoponi”, una giornata fredda e ventosa, si è disputata la sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato regionale di Promozione girone A. Il Tolfa voleva tornare a vincere e a fare bottino pieno, ma non sono riusciti nell'intento perché hanno incontrato una squadra in lotta per la salvezza e affamata di punti che si è ben chiusa nella propria area. Anche stavolta alcune dubbie decisioni arbitrali hanno penalizzato i tolfetani: il pubblico presente sugli spalti e i giocatori in campo hanno protestato per due penalty e calcio di punizione dal limite non assegnati dal direttore di gara. Nel primo tempo gli ospiti hanno frenato il gioco e gli attacchi dei tolfetani. Nella ripresa i ragazzi di mister Macaluso hanno giocato meglio e sono andati vicini al gol in alcune occasioni, senza però riuscire a insaccare. La squadra capitolina, composta da tantissimi giovani, si è difesa bene e ha corso molto dall’inizio alla fine, mentre il Tolfa si è sempre proteso in avanti alla ricerca della rete. Nella stessa giornata la Sorianese ha vinto 8-0 contro l’Ostiantica e ora è al comando della classifica a 52 punti; solo un pareggio per l’ex capolista Urbetevere che ha impattato 1-1 contro il Palocco e ora è al secondo posto a 51 punti. A fronte del punto ottenuto nella sfida di ieri il Tolfa è terzo a 48 punti insieme al Palocco. «Abbiamo ottenuto solo un punto che, comunque, ha mosso la classifica. Nonostante il nostro attacco non siamo riusciti a violare la loro porta. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio che nel primo, purtroppo siamo stati anche un po’ sfortunati perché abbiamo subìto ancora una volta qualche decisione arbitrale non a nostro favore - spiega il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - siamo corti a livello numerico durante gli allenamenti, durante la settimana e anche la domenica in partita. Abbiamo tanti infortunati in maniera seria che mancano da tempo. Dobbiamo riorganizzarci e tornare a vincere».

Il presidente onorario del Tolfa Giuseppe Marrocchi sottolinea: «Quello di domenica è stato il terzo pareggio consecutivo allo Scoponi. Abbiamo perso leggermente contatto con le due battistrada, facendo intravedere una certa stanchezza, anche per la prolungata assenza di alcuni dei suoi elementi migliori come Nuti, Pasquini e Piano. Rimane comunque al momento un campionato esaltante e sopra le righe per i nostri ragazzi e che, a 10 giornate dal termine, potrebbe rivelare ancora grosse sorprese».

La prossima settimana il Tolfa è atteso nella tana del Castel Sant'Elia Graziosi, la Cenerentola del girone, mentre l’Urbetevere è atteso dal Tarquinia e la Sorianese se la vedrà con i padroni di casa del Canale Monterano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA