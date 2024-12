Altra vittoria importante per il Tolfa. Nella tredicesima giornata della fase di andata del campionato Promozione laziale girone A il Tolfa ha battuto per 2-1 i padroni di casa del Pescia Romana grazie alle reti di Vittorini e Pangi e alla forza del gruppo. Il Tolfa da questa trasferta torna con un bel bottino di tre punti e dopo aver rosicchiato posizioni ora è al quinto posto. La sfida si è giocata su un campo in erba ed è stata condizionata dal forte vento. Per i collinari, allenati da mister Roberto Macaluso (ieri in tribuna per l'espulsione subita ingiustamente domenica scorsa; al suo posto in panchina Gianluca Gentili) la partita si è subito messa bene perché al settimo minuto Vittorini ha portato il Tolfa in vantaggio; al 20' della ripresa i biancorossi hanno raddoppiato grazie a Pangi. A nove minuti dalla fine il Pescia Romana ha accorciato le distanze: gol della bandiera realizzato da Giambi. A dirigere la gara è stato il signor Lorenzo Carucci di Roma 2 coadiuvato da Antonio Lecce di Roma 1 e Stefano Proietti di Civitavecchia.

«È stata una vittoria pesante e importante ottenuta su un campo difficile contro un'ostica squadra - fa sapere la società biancorossa - le condizioni meteo, c'era vento forte, hanno condizionato tutta la partita. È stata una sfida diversa dal solito: siamo stati meno belli, ma più concreti. Abbiamo trovato il vantaggio dopo pochi minuti con Vittorini; poi con il vento contro siamo stati quasi costretti a stare dietro la linea a difenderci, più che stare dietro la linea di centrocampo. Nel primo tempo il Pescia Romana comunque non ha creato nessuna occasione da gol. Nel secondo tempo abbiamo continuato a gestire noi il gioco. Abbiamo trovato il secondo gol con Samuele Pangi e, a quel punto la nostra saracinesca De Clementi ha fatto un paio di belle parate, tra cui una deviazione e un'altra su un tiro ravvicinato di Giambi. Abbiamo purtroppo subìto un gol a dieci minuti dalla fine. Non abbiamo mai più rischiato. La vittoria è stata importante. I nostri ragazzi sono stati veramente molto bravi. Siamo stati un po' in difficoltà a livello numerico ultimamente. I ragazzi sono scesi in campo reduci da una settimana difficile: ci siamo allenati non benissimo e quindi complimenti ai ragazzi che sono stati molto bravi e si sono compattati. Siamo molto contenti. Da oggi però penseremo alla prossima partita».

Soddisfazione alle stelle per il presidente Alessio Vannicola, il quale al termine della partita ha sottolineato: «Grandi i nostri ragazzi: grazie a loro abbiamo riportato una bella e importantissima vittoria contro una squadra ben strutturata. Sicuramente il vantaggio a pochi minuti dall'inizio ci ha aiutato a gestire la gara pur subendo un goal a 15 minuti dal triplice fischio finale. La compagine di mister Macaluso ha dimostrato di essere superiore agli avversari su un campo difficilissimo trovando una posizione di classifica più serena».

Domenica il Tolfa sarà impegnata allo Scoponi contro l'Indomita Pomezia, terz'ultima forza del girone.

Ieri in campo: De Clementi, Santi, Ficorella, Bevilacqua, Roccisano, Salvato, Quinti, Nuti, Vittorini (26' st Giovani), Fagioli (42' st Pasquini) e Pangi (35' st Marziantonio). A disposizione: Gargiulli, Mundo, Santecchi, Orchi, Profumo e Zambito. Allenatore: Gentili.

L’esultanza di Pangi (Foto Vittori)

L'esecuzione dagli undici metri di Vittorini (Foto Vittori)

Vittorini esulta dopo il gol su calcio di rigore (Foto Vittori)

©RIPRODUZIONE RISERVATA