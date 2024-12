Il Tolfa Calcio riscalda i motori per la nuova stagione. La società calcistica collinare è pronta per una nuova entusiasmante stagione sportiva non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile: per questo settore il Tolfa si affida al nuovo direttore sportivo Gianni Moretti, figura scelta con attenzione dal presidente Alessio Vannicola e dal direttore sportivo della prima squadra Marcello Smacchia.

La società biancorossa, da sempre attenta alla crescita e alla formazione dei giovani, ha rinnovato anche per questa stagione la sua affiliazione con l'AC Perugia Calcio, importante realtà del calcio professionistico italiano, offrendo ai ragazzi un'opportunità di sviluppo a stretto contatto con un club di grande tradizione. Patron Vannicola, il direttivo e i due direttori sportivi anche quest'anno hanno scelto di investire sui giovani e sul progetto Tolfa: la società collinare ha deciso di puntare su allenatori giovani, preparati e pieni di entusiasmo, dando nuova linfa al settore giovanile. Questa scelta ha convinto numerosi ragazzi di Civitavecchia ad abbracciare il progetto della società, che ha messo a disposizione un servizio di navetta tra le due città per agevolare la partecipazione dei giovani calciatori agli allenamenti e alle partite.

«Tutte le squadre del settore giovanile - annuncia il ds Gianni Moretti - sono pronte ad affrontare i campionati con grinta e determinazione».

La Juniores Under 19, guidata da mister Domenico Trucchia vanta uno staff tecnico di qualità con il vice allenatore Dario Trucchia, Fabio Fronti, Andrea Garganti e Ylenia Grosselli come preparatore atletico. Franco Smacchia si occuperà dei portieri, mentre la gestione del gruppo squadra è affidata a Davide Biferali, coadiuvato da Salvatore Incorvaia.

Per quanto riguarda gli Allievi Under 17, questi sono affidati alla guida di mister Matteo Cesarini supportato da un team competente composto da Giulio Saraudi (vice allenatore) e Damiano e Riccardo Matricardi (collaboratori tecnici). Anche in questo gruppo la coach Ylenia Grosselli sarà la preparatrice atletica, mentre Nicola Sannino si occuperà dei portieri. A coordinare la squadra sarà Gabriele Volpi, supportato da Giuseppe Pacchiarotti, Alessia Boriosi, Attilio Copponi, Fabio Lapucci e Giorgio Guerra.

I Giovanissimi Under 14 saranno invece guidati da mister Alessandro Pallassini con l'aiuto dei due eccezionali giocatori Marco Roccisano e Omar Pastorelli. Il tecnico Pallassini ha sposato con entusiasmo il progetto del Tolfa Calcio.

A supportare i mister ci sono Damiano D'Orinzi, Cesare Monaldi e Fabio Di Loreto, con Nicola (preparatore dei portieri) e Moreno Riversi (responsabile del gruppo squadra), coadiuvato da Guido Filippini. Attenzione massima del Tolfa per i più piccoli.

«Non mancano, naturalmente, le categorie dedicate ai più piccoli. I Pulcini saranno guidati da mister Mauro Cornacchia, con il supporto di Fabio Bucci, Daniele Sestili, Livio Sestili e Alessandro Fracassa - prosegue ancora il ds Gianni Moretti - per i Piccoli Amici e i Primi Calci ci saranno mister Giuseppe Pacchiarotti, Marco Paradisi, Marco Garganti, Miguel Vittorini e Simone Ceccarelli (quest'ultimo laureato in Scienze Motorie). Completano lo staff Stefano Paolemili, Riccardo Giuliani e Cesare Monaldi. Tecnologia e innovazione a supporto della crescita: la nostra società ha, inoltre, messo a disposizione di tutti gli allenatori un servizio di riprese video per le partite e gli allenamenti, al fine di rivedere e analizzare le prestazioni, correggendo eventuali errori tattici e tecnici. Questo strumento innovativo rappresenta un valore aggiunto nel percorso formativo dei giovani atleti, permettendo loro di crescere e migliorare in modo costante. I nostri obiettivi sono chiari: divertimento e passione».

Il Responsabile del settore giovanile, Gianni Moretti ribadisce la sua "missione di far crescere i giovani attraverso il divertimento e la passione per lo sport, mettendo il calcio al centro di un percorso educativo sano e formativo.

Ringraziamo Pina Pieragostini e tutto lo staff del Bar della sede dell'US Tolfa che con passione mandano avanti l'attività del Bar.

Viva lo sport, viva il calcio!".

Nei giorni scorsi si sono tenute due bellissime settimane di ritiro presso la struttura dell’US Tolfa Calcio, dove i ragazzi di Tolfa, Allumiere e Civitavecchia si sono uniti in un’unica squadra, gli Allievi Under 17 del Tolfa Calcio. I ragazzi hanno affrontato due settimane intense di allenamento, seguiti anche nella parte atletica dalla dottoressa Ylenia Grosselli.

«Sono state due settimane di fatica e divertimento - prosegue il ds Moretti - i ragazzi si sono allenati duramente, ma soprattutto si sono uniti come una vera squadra, raggiungendo l’obiettivo del nostro progetto. Ora sono pronti per affrontare la loro prima amichevole domenica, presso il campo Felice Scoponi di Tolfa, contro il Marina San Nicola. Abbiamo poi promosdo una cena di fine preparazione presso il ristorante La Pecora Nera di Civitavecchia con cui abbiamo chiuso il cerchio: durante la serata, il mister ha presentato alla squadra la nuova maglia per la stagione e ha annunciato il capitano e il vice capitano. Ringraziamo il ristorante La Pecora Nera per il nuovo completino! L'esperienza si è conclusa con una serata rilassante presso i bagni termali La Ficoncella di Civitavecchia. Vogliamo ringraziare la protezione civile di Tolfa per averci messo a disposizione il pulmino, il Gruppo Lenzo per le magliette d’allenamento e un ringraziamento speciale va alla società Tolfa Calcio per aver messo a disposizione la struttura, dove i ragazzi hanno pranzato e si sono riposati nelle pause, tutto offerto dall’US Tolfa Calcio. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile queste due settimane indimenticabili. Ora siamo pronti per la stagione».

Si è concluso,ed è perfettamente riuscito, poi, lo “stage di tecnica individuale” dedicato ai bambini nati dal 2014 al 2018, realizzato dai mister Alessandro Pallassini, Michele Zeoli, Alessandro Zeoli e Marco Cammilletti, in collaborazione con istruttori del settore giovanile del Tolfa Calcio.

Lo stage ha visto la partecipazione di circa 30 bambini provenienti dal circondario e si è svolto a Tolfa presso gli impianti sportivi della pacifica dal 26 al 30 Agosto.

Entusiasti i bambini e felicissimi i genitori che si sono complimentati per l’organizzazione e per il livello tecnico delle sedute: è assolutamente un'eperienza da ripetere assolutamente.

