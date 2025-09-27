Dopo la bella vittoria di domenica scorsa allo Scoponi contro il Cerveteri, il Tolfa di mister Michele Micheli si prepara a tornare in campo per la seconda giornata del campionato di Promozione (girone A). I biancorossi di patron Alessio Vannicola saranno impegnati in un’ostica trasferta: stamattina alle ore 11 affronteranno i padroni di casa dell’Atletico Cimina sul difficile campo del “Rosato Polozzi”.

La sfida si preannuncia intensa: i cimini, infatti, hanno iniziato la stagione con il piede giusto, andando a vincere con un netto 4-0 sul campo del Fiumicino. Un biglietto da visita che conferma il valore della formazione viterbese e che rende la gara di domenica un test probante per i collinari.

Alla vigilia, mister Micheli fa il punto della situazione sugli uomini a disposizione e sulla carica del gruppo: «Stiamo recuperando Moretti e Christian Vittorini Mancini, che saranno a disposizione per domani. Vediamo in che modo, ancora non ho deciso bene la formazione. Rimane fuori il capitano Roccisano Selvaggio, poi per il resto dovremmo essere tutti ad oggi. Affrontiamo sicuramente una partita difficile, su un campo difficile e contro un avversario che viene da una netta vittoria fuori casa contro una potenziale pretendente alla vittoria finale. Sarà un buon test anche per noi per capire a che punto siamo, anche se ovviamente è presto: è solo la seconda giornata. Però da questa partita potremo trarre indicazioni importanti».

Il tecnico biancorosso ribadisce la mentalità con cui vuole vedere i suoi in campo:

«La squadra è concentrata e cercheremo di andare a fare risultato. Noi vogliamo vincere, quindi giocheremo sempre per quello, rispettando ovviamente l’avversario e le sue qualità. Poi vedremo cosa succederà sul campo. Mi aspetto comunque una crescita rispetto a domenica scorsa: abbiamo vinto e sofferto, ma al di là di tante chiacchiere che sono state fatte la vittoria è stata sacrosanta. Andiamo avanti per la nostra strada, siamo fiduciosi nei nostri mezzi e nelle nostre potenzialità».

Il Tolfa, trascinato dall’entusiasmo del successo all’esordio è pronto a confermare i progressi mostrati sotto la guida di Micheli. Il mister ha saputo dare alla squadra un’identità precisa, fondata su compattezza e sacrificio, senza rinunciare al gioco. La fiducia cresce e la rosa, rinforzata dal rientro di elementi importanti, si prepara ad affrontare una sfida che dirà molto sullo stato di forma dei biancorossi.

Il calcio d’inizio è fissato per le 11: al “Rosato Polozzi” andrà in scena una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. Per il Tolfa sarà l’occasione di confermare la bontà del lavoro svolto e di misurarsi contro un avversario ambizioso. Con la consueta grinta e con la guida sicura di mister Micheli, i collinari proveranno a regalare un’altra grande soddisfazione ai loro tifosi e a scrivere una nuova pagina della loro stagione.

