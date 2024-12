Dopo la sconfitta di domenica scorsa nel rettangolo del Palocco, domani pomeriggio il Tolfa torna in campo con la voglia di tornare a correre e di riscattarsi. I pupilli di patron Alessio Vannicola attendono allo Scoponi la Pescatori Ostia; fischio d'inizio alle ore 15.30.

«Ci aspetta sicuramente una partita difficile contro un team che dopo due partite come noi ha un punto in classifica - spiega il direttore sportivo del Tolfa Marcello Smacchia - hanno perso la prima gara d’andata a Capranica e hanno pareggiato domenica in casa col Cerveteri. La Pescatori Ostia è una squadra ostica che basa tutta la gara sull’aspetto atletico. Gli avversari sono una squadra che corre molto e sono molto fisici. Fra l'altro per questa sfida recuperano Masciangelo che è uno degli attaccanti più importanti della categoria: finora non ha giocato perché era squalificato ma tornerà a far trenare tutte le difese avversarie. Noi oggi scenderemo in campo orfani di più giocatori infortunati. La formazione, però, più o meno dovrebbe rispecchiare quella di domenica. Oggi a darvi uno sprint in più è il fatto che giochiamo davanti al nostro pubblico è chiaro che ci piacerebbe regalare al pubblico la vittoria. Sarà una partita dura nella quale cui bisognerà essere grintosi e attenti: non ci si può sbagliare; speriamo di essere incisivi e di non sprecare nulla. Bisogna tirar fuori una partita di carattere, dobbiamo credere nelle nostre garze e capacità e far di tutto per raggiungere l'obiettivo giornaliero della vittoria. In questa partita sarà fondamentale tenere altissima la concentrazione e l'attenzione. Dobbiamo fare tre punti, perché poi altrimenti dopo diventa dura: le paure iniziano quando non si fa risultato perché poi il morale della squadra e si inizia ad abbassare, invece dobbiamo prenderci questa vittoria e poi dopo mercoledì abbiamo la partita di Coppa Italia allo Scoponi contro il Civita Castellana e quindi iniziano anche gli impegni importanti. Nel girone A c’è poco da dire: dobbiamo vincere. La squadra è in salute e sta bene; abbiamo queste tre defezioni, però per il resto tutto è a posto: speriamo bene. Sarà una giornata meteorologicamente bella e quindi ci aspettiamo un pubblico numeroso che venga a sostenerci e speriamo di far ben bene».

Sulla stessa linea il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso: «La Pescatori Ostia è retrocessa dell'Eccellenza ed è candidata alla vittoria del girone quindi sarà una partita davvero tosta. Noi faremo di tutto per trattenere l'intera posta in palio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA