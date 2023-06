A Tolfa in tanti non hanno apprezzato la scelta societaria di non riconfermare Fabio Marconi nella prima squadra del Tolfa, dopo 12 anni in cui il giocatore ha dato veramente tanto e sono molti i tifosi che mal digeriscono questa scelta protestando: «Non si può mandare via chi per 12 anni è stato veramente uno di noi. Serio, disciplinato è stato sempre capace di fare gruppo e di giocare in ogni ruolo per il bene della squadra. Ormai era parte integrante del Tolfa e noi tifosi lo sentiamo parte di noi».

A salutare Marconi anche il capitano del Tolfa, Alessio Mecucci: «Fabio è un fratello, oltreché un compagno di squadra. È uno di quelli che ti puoi portare in ogni tipo di battaglia perchè ogni volta dà il massimo, come effettivamente è stato in questi lunghi e stupendi dodici anni. Fabio è uno di quelli che ha capito realmente cosa vuol dire saper indossare questa maglia, una maglia che abbiamo reputato sempre speciale, diversa dalle altre. Un saluto con il cuore in mano e gli occhi lucidi ad uno dei tanti capitani passati da Tolfa. A lui auguro una lunga vita dentro a questo sport che noi tanto amiamo. Ti voglio bene biondo mio. Il tuo Capitano».

