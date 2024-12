Battuta d'arresto per il Tolfa. I pupilli di patron Alessio Vannicola ieri pomeriggio hanno ceduto per 1-0 al Bonelli, tana del Tarquinia. I padroni di casa, allenati da mister Fabrizio Ercolani hanno quindi conquistato l'intera posta in palio. Il Tolfa ha giocato bene e si è reso pericoloso più volte, ma purtroppo anche stavolta i ragazzi di mister Roberto Macaluso sono stati spreconi e non sono riusciti a concretizzare le varie occasioni.

«La partita purtroppo è terminata con un risultato negativo e devo dire che non siamo stati stati particolarmente fortunati - ha sottolineato tristemente il tecnico Roberto Macaluso a fine match - è stata una partita a senso unico e il Tarquinia non ha mai superato la metà campo avversaria praticamente. Noi abbiamo sbagliato qualche gol e siamo sempre stati dentro la partita tenendo il possesso per quasi tutti i novanta minuti e loro, su una uscita con un rimpallo, si sono trovati a tu per tu col portiere e sono stati particolarmente fortunati a insaccare e vincere. Siamo un po' amareggiati perché purtroppo noi non è la prima partita che perdiamo in questo modo, dominando e creando occasioni non riuscendo a buttarla dentro e alla prima mezza occasione che capita ci fanno gol. Mi auguro che prima o poi la fortuna si ricordi anche che ci siamo noi. Manderemo giù questo boccone amaro, sinceramente anche il pareggio ci sarebbe stato stretto. Da martedì (domani, ndr) cercheremo di di riorganizzarci un attimo e di pensare a a domenica prossima quando allo Scoponi verrà il Grifone che è primo in classifica. Cercheremo di rifarci domenica prossima».

Per il Tolfa, quindi, ora è tempo di prepararsi alla grande sfida di domenica allo Scoponi contro la capolista Grifone Gialloverd.

Tutt'altro umore al Bonelli: felice per la vittoria e per i tre punti il tecnico del Tarquinia Fabrizio Ercolan. «Il calcio è fatto da episodi e noi siamo stati bravi e fortunati a trovare quello giusto al momento giusto - ha commentato mister Fabrizio Ercolani - conoscevamo il Tolfa e sapevamo che dovevamo essere bravi a farli giocare sotto ritmo. Un primo tempo completamente tattico e bloccato a cui fa da contraltare una ripresa in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Nel momento di maggiore difficoltà siamo stati cinici a colpire con una bella giocata di Pastorelli finalizzata da Alesi. Sono punti che valgono tanto in chiave salvezza, sono punti che ci danno grande fiducia e consapevolezza. Ora testa subito alla partita contro l'Atletico Salaria Vescovio, altro match di grande importanza».

