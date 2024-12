Impegno ostico in trasferta per il Tolfa. Il team di mister Roberto Macaluso stamattina è atteso sul rettangolo “Aristide Paglialunga” dal Fregene Maccarese. Fischio d’inizio alle ore 11. La formazione collinare in questa trentesima giornata del campionato di Promozione (girone A) si troverà al cospetto di un Fregene in lotta per la salvezza con la voglia di uscire presto dalla zona playout e quindi, approfittando del fattore campo, faranno di tutto per trattenere l'intera posta in palio. Il Tolfa, invece, è al terzo posto a 58 punti sotto l'Urbetevere a 60 punti e alla capolista Sorianese a 62 punti: a 4 giornate dalla fine sembra quasi impossibile raggiungere la vetta: i collinari quindi giocheranno senza patemi, ma promettono battaglia e per questa sfida si sono ben preparati e non ganno nessuna intenzione di interrompere la striscia positiva. Mister Macaluso ha recuperato tutti i giocatori e avrà ampia scelta per schierare il miglior undici iniziale. Sempre alle 11 la capolista Sorianese giocherà contro il Castel Sant'Elia, mentre l'Urbetevere è impegnata nella tana del Ronciglione United: i ragazzi di patron Alessio Vannicola daranno il massimonin campo per portarsi via i tre punti e bisognerà sperare nella debacle delle prime due della classifica per riaprire del tutto il campionato. Tolfa, Sorianese e Urbetevere sono oggi alle prese con squadre in piena lotta salvezza. Per quanto riguarda la sfida col Fregene sia i collinari che i tirrenici sono reduci da un pareggio e oggi si prevede una partita bella e molto combattuta.

«Oggi ci aspetta una partita dura contro il Fregene Maccarese, una formazione affamata di punti che sta cercando di uscire dalla zona play out - spiega mister Macaluso - siamo consapevoli che I padroni di casa faranno di tutto per conquistare i 3 punti. Noi siamo usciti a testa alta dalla sfida infrasettimanale di mercoledì scorso allo Scoponi contro il Santa Marinella: i miei ragazzi hanno fatto una grande prestazione e sono usciti dal campo felici di quello che avevano fatto in campo, ma con un po' di rammarico per il risultato. Prestazioni del genere premiano i\l lavoro svolto durante l'anno e i ragazzi ne sono ben consapevoli. Oggi scenderemo in campo con la voglia di vincere e di portare a casa i 3 punti, perché ci teniamo a tenere aperto questo campionato e a rimanere più in alto possibile il più a lungo possibile. Cercheremo di fare anche oggi una grande prestazione come quella di mercoledì».

