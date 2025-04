Sfida infrasettimanale per il Tolfa: la formazione collinare, allenata da mister Roberto Macaluso è attesa alle 16 sul campo della terzultima forza del girone, ossia l'Indomita Pomezia, formazione affamata di punti salvezza.

Prima delle feste pasquali il Tolfa non ha saputo sfruttare al massimo le occasioni e con qualche ingenuità di troppo mancano in carniere dei punti preziosissimi. Purtroppo anche oggi i collinari dovranno fare i conti con le assenze.

Il team caro al presidente Alessio Vannicola è al quinto posto della classifica e per continuare a inseguire il sogno chiamato playoff deve vincere e sperare in qualche passo falso delle prime quattro.

A proposito della sfida odierna il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso, spiega: «Andiamo in casa dell'Indomita Pomezia, cioè una squadra che probabilmente si gioca le ultime possibilità per un posto nel playout, al contrario noi cerchiamo punti per rimanere agganciati al treno dei playoff. Ieri ci siamo allenati e abbiamo parlato molto analizzando le ultime partite. Anche oggi avremo a che fare con alcune defezioni. C'è qualche indisponibile come Vittorini e Pasquini e qualche influenzato. Oggi vedremo un attimo com'è la situazione Assenze a parte cercheremo di giocare nel miglior modo possibile cercando di sfruttare le occasioni, perché ci crediamo e perché c'è ancora la possibilità e accedere ai playoff sarebbe un bel premio per la stagione che, comunque, rimane una stagione positiva».

