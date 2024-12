Tolfa in cerca del tris. Dopo due vittorie consecutive il team di patron Alessio Vannicola affronta domani pomeriggio alle ore 14.30 la terzultima forza del girone, ossia la Longarina. I biancorossi in questa decima giornata del campionato di Promozione girone A tornano a giocare davanti al pubblico amico dello Scoponi e l'imperativo per tutti è quello di conquistare la terza vittoria consecutiva. Il Tolfa di mister Roberto Macaluso vuole assolutamente la vittoria per dare ordine e continuità ai risultati: in caso di bottino pieno i collinari salirebbero in una posizione di classifica più tranquilla e consona al valore della rosa biancorossa e affronterebbero con più tranquillità il derby col Corneto che si disputerà il prossimo 17 novembre al Bonelli.

Per questa sfida mancherà Martinelli (squalificato domenica scorsa) e Roccisano (infortunio al tallone); mister Macaluso dovrebbe recuperare Pasquini. «La Longarina è una squadra che conosciamo poco perché è il primo anno che la incontriamo - spiegano dal Tolfa - sembra che questa società goda delle simpatie dell'ex bomber giallorosso Francesco Totti e che sia proprio lui a occuparsi del vivaio di questa società. Abbiamo una buona rosa e vincere oggi ci permetterebbe di scalare la classifica. Siamo certi che i ragazzi faranno di tutto per regalare la gioia della vittoria ai tifosi». Mister Roberto Macaluso a proposito della sfida di domani sottolinea: «Per la squadra questa è stata una settimana positiva e ci siamo allenati bene, abbiamo recuperato lo spirito sano per affrontare il prosieguo del campionato. Incontriamo domani pomeriggio la Longarina, una squadra che è in difficoltà e che verrà a Tolfa, come gran parte delle squadre, per cercare di portare via punti. Dovremmo fare una partita di pazienza e cercare di sbloccarla il prima possibile. Dobbiamo continuare a fare risultati e fare prestazioni positive come abbiamo fatto ultimamente».

A dirigere la gara sarà Giorgia Monti di Roma 1, coadiuvata da Marco Martino di Roma 1 e Valerio Verona di Civitavecchia. Fischio d'inizio alle ore 14.30.

