Un campionato regionale assoluto dai risultati entusiasmanti per la Tirreno Atletica, la partecipazione è stata massiva e qualitativamente alta, la costanza negli allenamenti, e l’essere presenti per la maglia societaria è per noi la medaglia più importante. La 4x400 maschile taglia il traguardo in 3’20”71 a due secondi dal minimo per il Challenge Nazionale quattro atleti esperti Alessio Feuli-Riccardo Vanzetti-Alessio Mangano-Federico Ubaldi che tengono a bada gli avversari molto ostici e si piazzano in seconda posizione della classifica. Il risultato è di gran valore tecnico e nella storia societaria si riscrive il record della staffetta da 4x1giro dello scorso anno segno tangibile della maturità agonistica della squadra. Scorrendo l’elenco c’è il salto in alto con Gabriele Tarricone, ottavo in Italia con la misura odierna di 1,94m e terzo al regionale a squadre, confermando il posto ai campionati italiani di Grosseto; ottima anche un’altra conferma che arriva dal 55”98 sui 400m a ostacoli di Matteo Bonamano che oltre a scendere ben sotto la soglia del minimo per il tricolore è, al momento in cui scriviamo, tra i primi 15 in Italia. Nei 400m arriva finalmente il risultato che tutti aspettavamo mancava solo il nome dei possibili sub50”; riesce nell’impresa Alessio Feuli cat SM, uno stratosferico 48”39 che infiamma la curva biancoazzurra della Tirreno ed è terzo dietro ai portacolori reatini U23 che scrivono un sub48; Feuli scende poi in pista sui 200m in cui sfodera un 21”66 di ancor più valore tecnico e di maggior punteggio in classifica. Ancora 200m a pochi centesimi dal personale per Gabriele Cecchetti, lo junior 2007 ferma il crono a 22”65. Entrambe le squadre ottengono un punteggio importante, sono seste al femminile e settime al maschile coprendo le gare richieste dal regolamento: 116 atleti gara e tutte le discipline di velocità, ostacoli e siepi, mezzofondo; tutti e quattro i salti messi a segno con il lungo, asta, triplo e alto; così come i lanci con il martello, peso, giavellotto e disco. Una squadra consolidata, ragazzi nati in Atletica li abbiamo visti crescere nelle categorie e diventare sempre più atleti evoluti e consapevoli delle proprie capacità, da Matteo Moretti atleta di grande esperienza con apporti sempre a importanti livelli agli allenatori scesi in pista con prestazioni di rilievo, con loro i nuovi giovanissimi inserimenti della categoria U18 e dei nuovi iscritti della stagione in corso che senza remore, senza indugi si sono dedicati con costanza alla prova scelta insieme al tecnico di riferimento. Squadra femminile coraggiosa, acuto di Asia Bernardini che alla prima uscita sui 3000m siepi consegue il minimo di partecipazione al challenge assoluto in 10’56”01 tempo che la piazza in seconda posizione nelle graduatorie nazionali, minimo quindi per i campionati tricolore U20 con solo 6 secondi a separarla dal minimo per i campionati europei che si terranno in Finlandia a luglio. Anche Myriam Tofi e Dafne Capitani rispettivamente in 18’20”31 e 18’52”47 vedono aprirsi i cancelli per i campionati italiani junior di Grosseto insieme a Sara Pontani sul 1500m chiuso in 4’41”72 e non potevamo aspettarci niente di meno dal quartetto argento tricolore di cross. Risultati tecnici di riguardo continuano con gli 800m di Bernardini in 2’14”76 che le valgono un altro minimo e da qui passiamo alla velocità: Aurora D’Onorio (2008) sui 200m sigla un grandioso pb in 26”52 che le vale il primato U18 per la Tirreno Atletica Civitavecchia. La 4x100 con Caterina Riccetti-Eleonora Restivo-Maria Laura Nastasi-Aurora D’Onorio porta il testimone al traguardo in 51”73 un risultato importante che si aggiunge a quello della 4x400 U20 corso in 4’16”32 da Annalisa Aiello-Sara Pontani-Consuelo Govagnoli-Asia Bernardini. Menzionare tutti i 116 atleti che hanno contribuito con le loro prestazioni al conseguimento di questo splendido risultato di squadra è praticamente impossibile. Tutti hanno siglato il proprio personale, dando battaglia in pista e nelle pedane gioendo e soffrendo con i compagni di squadra. «Tutta, e siamo convinti pienamente di ciò – affermano dalla Tirreno – la squadra è stata egregia, dalla preparazione alla pianificazione al momento agonistico; riuscire a coprire tutte le gare è un’impresa impegnativa ma qui entra in campo la direzione che negli ultimi anni ha investito le risorse economiche societarie nell'ampliamento delle attrezzature tecniche, aggiornamento di studio e nella complicità fra tutte le parti, sia esse strettamente legate alle fasi dell’attività federale che quelle a corolla. Gli allenatori del settore assoluto hanno lavorato in sinergia e complicità: Claudio Ubaldi, Federico Ubaldi, Claudio Cardoni, Alessio Mangano, Lorenzo Patane’, Mauro Leoni e Mario Pelliccione. Il punteggio del campionato di società regionale è stato un ottimo bottino dal quale già potremmo essere appagati, eppure tenteremo di migliorare i punteggi del campionato che si concluderà a settembre per scalare ancor di più la classifica. In questa nuova sfida ci approcciamo con la solita determinazione e concentrazione, accogliendo le criticità che ci si porranno davanti».

