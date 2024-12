La Tirreno Bike Cerveteri chiude la stagione a Tarvisio, in provincia di Udine, dove vince il meeting nazionale nella sua categoria G3 femminile Carolina Luciani, che corona il suo sogno dopo il secondo posto dello scorso meeting a Montesilvano 2023.

Gradino del podio in P3 dopo aver tirato fuori dal cilindro nella gara più importante dell'anno la prestazione perfetta per Alessandro Baldini.

Nella stessa batteria un fenomenale Matteo Giuntarelli in P4 e in P7 Mattia Foladore. Rientrano nella top ten classificandosi in P9 Tiziano Di Marco e Alessandro Tramontini. In top ten Davide Luciani P10. Chiudono con ottime prestazioni Niccolò Simionato, Leonardo Giuntarelli e Claudio Paglialunga.

«Si conclude una stagione importante - ha detto Cristiano D'Annunzio - caratterizzata da ottimi risultati e conferme, arrivate anche da Tarvisio. Ormai portiamo avanti il progetto con grande soddisfazione, sperando che da settembre si cominci con il piede giusto. I numeri sono dalla nostra parte, ci sono ampi margini di crescita».

