La Tirreno Atletica Civitavecchia si qualifica ai campionati italiani di cross di marzo con cinque delle sei squadre messe in campo. Qualificarsi tra le prime cinque società laziali e accedere alla finale regionale è uno degli obiettivi societari dell’anno agonistico, qualificarsi con almeno cinque squadre era un progetto pensato e vederlo realizzato è di grande soddisfazione per il team civitavecchiese. Entrambe le squadre Junior si confermano ai vertici regionali, percorso da 8km per i maschi con Gioele Romiti, quattro punti importantissimi che si aggiungono a quelli della prima prova di Joel Calbi e Daniele Mellini; le Under 20 sui 5km mantengono la testa della classifica con Sara Pontani e Matilde Patanè a due e quattro punti individuali che, con i tre punti della prima prova di Ludovica Urru valgono il titolo regionale a squadre. Dieci km per la squadra Senior: Matteo Moretti 10^ e la scalata della classifica si compone con Federico Orlando e Federico Ubaldi che vanno ad aggiungere il loro punteggio a quello di Andrea Azzarelli e di Samuele Scifo della prima giornata, balzano di un posto rientrando nella cinquina di società Senior che calcheranno la scena del tricolore. Senior donne e gli 8km del percorso che a marzo rivedrà tutti impegnati nel tricolore con l’argento di Silvia Nasso e gli ultimi punti necessari al consolidamento alla qualificazione con gli arrivi di Cristina Di Camillo e Elisabetta Araujo. La squadra Allievi con Daniele Soresina, Francesco Pierucci e Vincenzo Franzese si è impegnata lodevolmente ma per qualche spanna non ha raggiunto lo sbarramento dei 5 “tickets”, bravi comunque per la volontà e il senso di attaccamento alla maglia societaria, settima posizione per loro per il cross di quest’anno e primi degli esclusi in quanto in questa categoria ne avrebbero ammesse sei. Si confermano al 2^ posto laziale le Allieve sul giro da 4km: Asia Bernardini e Myriam Tofi, già argento a squadre ai campionati italiani di cross 2023 a Gubbio, mentre sono impegnate ai campionati italiani indoor ad Ancona lasciano tra i campi e il fango di Cassino le compagne di squadra Annalisa De Fazi, Consuelo Giovagnoli e Nicole Serra che sigillano il risultato di squadra delle due prove. Intanto ad Ancona al tricolore “dentro” sfida sui 1500 metri, 26 partecipanti e sulla carta Tofi e Bernardini partono con il 7^ e il 12^tempo di accredito: entrambe inserite nella seconda batteria, in cui prevarrà poi campionessa italiana portacolori fiorentina in 4’40”61, Asia Bernardini con il tempo di 4’47”22 sale sul podio a 8 per fregiarsi della medaglia dell’ottavo posto al Pb; Myriam Tofi indebolita dall’influenza che aveva in corso arriva al traguardo per onore di firma. Tornando ai prati all’ombra dell’Università di Cassino si gioca la seconda prova del Trofeo Giovanile (2012-2009) di cross. La categoria Ragazze sale di una posizione ed oggi è seconda con il bronzo individuale di Sofia Biondi e i punti di Letizia Merone; i ragazzi confermano la terza grazie a Leonardo Grossi, Francesco Papacchini e Francesco Tofi, tutti ottimi piazzamenti in attesa della terza ed ultima prova di domenica 25 febbraio a Roma che decreterà il podio a squadre. Squadra Cadetti con il solo punteggio, in questa seconda giornata, con il buon piazzamento di Andrea Mari e con Chiara Fanelli ottima 9^ che entra nella rosa delle possibili convocazioni per la rappresentativa regionale ai campionati italiani di cross.

«Una giornata esaltante - afferma il presidente e direttore tecnico della Tirreno Atletica Claudio Ubaldi - con i primi obiettivi stagionali splendidamente raggiunti grazie alle altrettanto splendide prestazioni degli atleti e dei rispettivi allenatori ai quali vanno i ringraziamenti della società per l’impegno profuso sempre su ogni campo di gara. In questa domenica sui campi eravamo presenti anche a Roma per la seconda prova dei lanci, pedane rese scivolose dalla pioggia con i nostri atleti che sono riusciti a mantenere i risultati in linea con le precedenti prestazioni con il giavellotto di Lorenzo Sacco (Pm2002) scagliato a 39,29 metri; Federico Spagnoli (A2008) 23,46 metri al disco da 1,750kg del livello superiore di categoria e Valentina Mellini (A2008) 21,74 metri».

©RIPRODUZIONE RISERVATA