Non è fortunata l'Aranova, che dopo una bella partita, giocata a senso unico, non riesce a raccogliere i tre punti. Nulla da fare per la formazione di mister Vigna, che rischia in una sola occasione, sfoderando una prestazione di spessore, ma senza fare gol. Contro il Colleferro finisce 0-0 e a recriminare sono i padroni di casa.

«Devo dire che ci è mancato il gol, per il resto è stata una buona prova, dove abbiamo creato e avuto delle importanti palle gol - sostiene il tecnico dell'Aranova - è una questione di tempo, credo che ci sbloccheremo presto, ai ragazzi non posso rimproverare nulla».

Tre gare e altrettanti pareggi, i tifosi sperano in un successo, rimandato a domenica prossima. Trasferta sul campo della Romulea, dove la parola d'ordine sarà quella di vincere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA