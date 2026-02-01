Cade per la terza volta consecutiva il Città di Cerveteri, scivolato al settimo posto in classifica. La sconfitta di misura in casa dell'Atletico Capranica per 1-0 è giunta al termine di una gara nella quale hanno pesato le tante assenze per squalifiche ed infortuni. Il Cerveteri ha pagato a caro prezzo la distrazione difensiva commessa dopo tre minuti quando Shainas, lasciato tutto solo in area di rigore, ha potuto mettere in rete il gol che sarebbe risultato decisivo. Poche le azioni offensive costruite dalla squadra di mister Marco Ferretti, unico lampo alla mezz'ora un diagonale di Dato che lambiva il palo. Molte proteste al 40° per l'atterramento di D'Armini in area, i giocatori verdeazzurri hanno protestato chiedendo il rigore. Nel secondo tempo il copione del match non cambiava, Atletico Capranica guardingo a difesa del vantaggio, soltanto con un tiro di Ferruzzi ben respinto dal portiere dei padroni di casa il Cerveteri riusciva a rendersi pericoloso. Ad aggravare la situazione di emergenza, anche l'infortunio di Bezziccheri appena entrato in campo. Domenica il Cerveteri tornerà a giocare allo stadio Galli con il Pescia Romana, partita da vincere assolutamente per riprendere il cammino verso la salvezza.

