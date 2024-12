VITERBO - Scalpitano le compagini di Terza Categoria per l’inizio del girone di ritorno che li porterà alla volata finale dove verranno emessi tutti i verdetti inerenti il nome della compagine che si classificherà al primo posto guadagnando la promozione alla prossima Seconda Categoria e l’elenco delle compagini che dalla seconda alla nona posizione daranno vita alla Coppa Provincia di Viterbo che metterà in palio per la vincente la seconda promozione. Prima di ritorno dal sapore di derby per la compagine campione d’inverno, quel Real Tolfa che ha preceduto di due punti al giro di boa l’altra formazione civitavecchiese dl Quartiere Campo Oro. La battistrada domenica alle 14,30 sarà attesa dal derby interno contro l’Amatori Allumiere mentre il Quartiere Campo Oro domani alle 17,30 avrà il suo da fare per portare a casa l’intera posta in palio dal confronto esterno di Tarquinia contro il Tarkna che punta quanto meno al podio insieme a Trevignano e Tuscia United. Proprio il Trevignano domani alle 14,30 ospiterà la Leocon mentre sempre alle 14,30 di domani il Tuscia United vuole tornare ad assaporare i tre punti nel confronto casalingo contro il Viterbo Fc riscattando così la prima sconfitta casalinga subita sette giorni fa tra le mura amiche proprio contro la capolista Real Tolfa. Gli altri match della prima di ritorno prevedono per domani alle 14,30 le gare Corchiano-Csl Soccer e Tessennano-Vetriolo mentre alle 15 di disputerà a Faleria la sfida tra Football Team Falisca e Blera.

Al.Giu.Vir.