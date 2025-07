Si è concluso con tanti sorrisi il sesto memorial Federica Palomba. Per la prima volta in sei anni gli organizzatori hanno dovuto interrompere il torneo a causa di un vero nubifragio. Gli atleti hanno atteso pazientemente, finché non è stato possibile tornare a giocare, dando dimostrazione di impegno e caparbietà. Come sempre è stata una festa fra gioco, solidarietà, amicizia ed emozioni, proprio come sarebbe piaciuto a Federica. Ventiquattro squadre, che si sono incontrate sulla sabbia del Beach Arena alla Marina con circa centoventi giocatori fra teenager e senior.

«Quest’anno abbiamo un progetto ambizioso con la ONLUS Bambini nel Deserto – affermano gli organizzatori – la costruzione di un punto di primo soccorso in Mauritania, nel Sahara presso l’oasi di Tergit, un’infermeria che porterà il nome di Federica e che presterà soccorso a circa quattromila persone fra popolazioni stanziali e nomadi, che ad oggi, non hanno nessun punto di riferimento sanitario. Alla serata finale avrebbe dovuto partecipare il Presidente di BND Luca Iotti, che a causa del maltempo, venendo da Roma, abbiamo invitato a non intervenire. Per l’attuazione di questo progetto andranno tutti i proventi e le donazioni dello scorso anno e quanto ottenuto dal torneo e dalle donazioni di quest’anno.

Con la stessa passione che ha sempre guidato Federica, i giocatori si sono cimentati nel gioco con spirito di squadra, sacrificio, divertimento e con la chiara idea che sui campi si è lottato per un fine importante, sicuramente più importante che le partite in sé e per sé. Quest’anno il torneo, dopo una prima fase comune, si è diviso in due tornei paralleli, il Silver e il Gold.

Questo ha permesso a tutti di giocare e divertirsi di più. Le squadre erano nei campi ma, anche negli spazi attorno ad essi: lo spirito di gruppo si è fatto sentire come il grande protagonista di questa maratona insieme ai sorrisi e alla grande educazione e rispetto.

Gli organizzatori ringraziano di cuore il Beach Arena di Gino, Cinzia, Asia, Andrea e Silvia per l’utilizzo degli impianti, ma anche e soprattutto per l’amicizia e la grande disponibilità; tutto il gruppo degli amici di Federica che ha organizzato, gestito e arbitrato l’evento, in particolare modo mamma Antonella e “zia” Cristina, e poi gli amici di sempre Christian, Fabio, Giulia, Ilaria, Pamela, Roberta e Thomas, e ancora Vito e Tommaso per essere venuti da lontano; il gruppo di mamme per i pasti del sabato sera; Giampaolo Galletta del Pam City, le pizzerie Senza Pensieri e La Ternana per la focaccia e la pizza offerta sabato a pranzo; il ristorante Dolce e Salato per la pasta del venerdì sera e per le ciambellette calde della domenica mattina (donate in memoria del nipote Andrea Puddu); i ristoranti Bivio del Lord e Taverna dell’Olmo per i pasti della domenica; la pasticceria Millenium per l’immancabile e buonissima torta che ha deliziato la serata finale; ringraziamo tantissimo le pizzerie Il Ghetto, Fermento, Pizza a Volontà, Pizza’le, il Cantuccio, Villa Rosy, Red Carpet, Fino al Bordo e Tutto Ok che come sempre si erano rese disponibili a fornire la cena della domenica agli atleti ma essendo incerto l’esito della fine del torneo, per rispetto del loro lavoro e del cibo, abbiamo disdetto le pizze offerte; Civonline nella persona di Giovanni Pimpinelli per essere sempre la nostra voce editoriale e Claudia Barbàra per essere, ormai, la nostra presentatrice ufficiale; la farmacia Spurio per i preziosissimi integratori di sali minerali; la dottoressa Donatella Palomba e tutti coloro che hanno contribuito con un’offerta, fra cui ricordiamo il Beach Tennis Civitavecchia, Iuri Mezzana della macelleria Mezzana, la Ferramenta Garofolo, Antonella Maucioni e molti molti altri; e ancora Angolo 88 per il prezioso aiuto e per i premi, la gioielleria di Capolonghi Andrea per i premi ai migliori giocatori e il ristorante Frangipane per la degustazione in premio ai primi classificati Gold; il Preside Nicola Guzzone dell’istituto superiore Marconi per aver contribuito con l’iscrizione di tre squadre e per aver messo a disposizione un locale per allestire il laboratorio di stampa di tutte le magliette da gioco attivamente coordinato dal professor Fabio De Siati; e infine, ma non ultimi, per le fotografie l’infaticabile Luciano Damiani.

Dagli ottavi partite sempre più avvincenti con un livello di gioco in crescendo e altissimo livello agonistico nelle due finali per il podio Gold e Silver. Passiamo alle premiazioni. Per il torneo Silver: terza classificata la squadra “Schiacciati dal Sole”, seconda classificata la squadra “Atletico ma non troppo”, vincitrice la squadra “Las Divinas”. Per il torneo Gold: terza classificata la squadra “Lo zio, i cugini e il Jolly”, seconda classificata la squadra “Kung fu Panda Marconi”, vincitrice la squadra “Chevofè”.

Vince il premio come miglior giocatrice Silver Carlotta Donati; miglior giocatore Silver Aurelio Rossi; miglior giocatrice Gold Sara Foschi; miglior giocatore Gold Stefano Zeppilli. Infine vince il premio per il miglior nome la squadra “Squadra e Righello” e la squadra “Las Divinas” per il miglior outfit.

Con la certezza che Federica, sorridendoci da lassù, si sia divertita e abbia apprezzato tutto l’impegno profuso e i risultati ottenuti, vi diamo appuntamento il primo agosto allo stabilimento “Le Dune” di Sant’ Agostino per un’ottima cena di solidarietà e poi alle prossime iniziative ancora una volta tutti “Insieme per Federica”».

@RIPRODUZIONE RISERVATA