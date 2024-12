Un risultato positivo quello ottenuto dal Team Pirata Vangi-Sama Ricambi in quella della Nation’s Cup, tre tappe in cui Sambinello ha raggiunto il 22esimo posto, seguito dai compagni Meccia e Toselli.

«Una bella esperienza partecipare all’Eroica, davanti ad atleti di caratura internazionale, che ci hanno dato la possibilità di confrontarci - ha affermato il presidente Andrea Campagnaro - purtroppo la terza gara è stata sospesa per un errore logistico, ma diciamo che tuttavia siamo contenti del risultato. Una competizione che ci ha consentito di confrontarci con team e corridori molto forti, la nostra prestazione è stata positiva e ne sono contento. Di più non potevamo fare, è stato compiuto un altro passo in avanti, ora ci aspettano altre sfide importanti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA