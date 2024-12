Un Tarquinia tutto cuore va sotto 2-0 con il Parioli e la ribalta portando a casa tre punti d’oro. Partita non adatta per i deboli di cuore. La prima occasione è di Vittorini che rientra dalla sinistra ma il suo tiro finisce fuori. Subito dopo Iannilli con un tiro-cross scheggia la traversa. Al 40’ Parioli in vantaggio con un eurogol di Felici. Ad inizio ripresa il solito Felici ruba palla a Gibaldo, mette al centro per Mecarelli che dopo un batti e ribatti insacca in rete. Partita finita? Certo che no. Dentro Pugliese e Superchi e il Tarquinia ritrova verve. Al 15’ Pugliese per Superchi, sponda per Gravina che insacca. Cinque minuti più tardi fallo laterale di Mazzoni, Superchi prolunga e Cenani, anche lui subentrato, insacca. Al 30’ punizione di Pugliese, gran parata del portiere ma Mazzoni è il più lesto di tutti ad insaccare. Al minuto 88 un calcio di punizione di Mecarelli lambisce il palo.

«Grande vittoria di squadra - commenta mister Ercolani - oggi (ieri, ndr) chi è subentrato ha cambiato la partita. È questo lo spirito giusto, è questo l’atteggiamento che voglio vedere. Abbiamo saputo soffrire, siamo andati sotto di due reti e non ci siamo disuniti. Una prima vittoria fuori casa bella, sofferta e festeggiata con i nostri tifosi che non ci hanno lasciato soli neanche oggi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA