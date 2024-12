Turno dal sapore pre-pasquale per il girone A del campionato di Promozione con tutti gli occhi sull’incredibile capolista Sorianese che è reduce da sette vittorie di fila che le sono valse il primato in classifica con un +4 sulla coppia Urbetevere e Tolfa e con il particolare da non trascurare che entrambe gli scontri diretti del torneo si sono già giocati e che il Tolfa ha anche una partita in più dovendo osservare il riposo nel girone di ritorno. Quello della Sorianese è l’unico match del pomeriggio con la sfida esterna nel derby contro il Tarquinia in programma domani alle ore 15. Da una parte i locali di mister Ercolani affamati di punti nel disperato tentativo di cercare di uscire dalla griglia del playout e dall’altro una Sorianese che vuole vincere la terza delle battaglie che l’attendono visto che dopo aver raggiunto il primato a nove turni dal termine il suo mister Del Canuto sentenziò: «Adesso dobbiamo provare a vincere nove battaglie». La serie è iniziata al meglio con i successi contro Canale Monterano e Palocco. A fare un favore alla capolista potrebbero essere le viterbesi Castel Sant’Elia e Ronciglione United. La prima nonostante una retrocessione che appare dentro l’angolo non ha perso la voglia di lottare come ha dimostrato domenica andando a vincere sul campo del Parioli e ospiterà l’Urbetevere mentre il Ronciglione è alla ricerca dei pochi punti che mancano per la salvezza e non vuole fallire nella gara interna contro il Tolfa. Per il tranquillo Pescia Romana che è quasi nel porto della salvezza oggi alle 11 il match esterno sul campo del Santa Marinella in corsa per il podio. Il quadro di questa 28esima giornata si completa con i match delle 11 tra Città di Cerveteri-Parioli e DuepigrecoRoma-Ostiense con posta in palio pesantissima per la corsa alla salvezza, Fregene Maccarese-Borgo Palidoro e Palocco- Ostiantica. Riposa il quasi spacciato Canale Monterano.

