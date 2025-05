In una domenica caldissima a Santi Cosima e Damiano, in provincia di Latina, Andrea Tarallo ha ottenuto un grandioso risultato. Il corridore civitavecchiese, diretto da Matteo Berti, ha vinto il campionato regionale strada, grazie ad un capolavoro di squadra, che gli ha permesso di stravincere la competizione. Il Team Vangi Il Pirata di patron Fabrizio Vangi ha vissuto una giornata indimenticabile, segnando un dominio assoluto nelle competizioni regionali di ciclismo. La squadra ha conquistato ben due titoli, quello toscano con Mattia Ballerini e quello laziale con Andrea Tarallo, confermando la propria forza e organizzazione. Il Team Vangi ha confermato la propria qualità e capacità strategica, dominando le competizioni in modo netto e portando a casa due titoli prestigiosi. Un risultato che premia il lavoro di squadra e la determinazione degli atleti, destinati a essere protagonisti anche nelle prossime gare. Un weekend di trionfi, che resterà nella storia della squadra e del ciclismo regionale. Adesso Tarallo vivrà un’esperienza speciale. Infatti il ciclista passerà i prossimi giorni in altura al Sestriere, che, tra l’altro, sarà tappa del Giro d’Italia in occasione dell’ultimo scontro per poter indossare definitivamente la maglia rosa, per ottimizzare la propria forma, in vista dei prossimi appuntamenti.

