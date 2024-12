Grande riunione di giovani atleti domenica a Santa Marinella, per un appuntamento importante presso il nuovo campo da rugby. Le squadre dei giovani Under 12, che si sono incontrate in occasione della Festa del Rugby organizzata per la prima volta in città, hanno dato vita ad incontri epici. Presente all’evento il sindaco Pietro Tidei e i rappresentanti di molte scuole del territorio laziale, tra le quali quelle di Civitavecchia, Roma e Viterbo.

«È un vero piacere ospitare tanti ragazzi, i loro coach e le loro famiglie - ha detto il sindaco - il rugby è uno sport che unisce, che mette in contatto i club e i ragazzi provenienti da varie città e zone, che hanno la possibilità di conoscersi e trascorrere belle giornate come questa di oggi. Siamo molto orgogliosi del nostro nuovo campo da rugby, nato grazie a tanto sforzo dell'amministrazione e del club di Santa Marinella, che pietra dopo pietra, ha saputo creare un campo in erba vera, come richiede la Federazione Italiana Rugby. Questo nuovo impianto, è il fiore all'occhiello dell'impegno che l'amministrazione mette nel progettare una città dello sport, dove poter organizzare incontri sportivi ufficiali, anche di alto livello».

Soddisfazione per la riuscita della giornata, anche da parte della delegata allo sport Marina Ferullo. «Felici di aver visto così tanti ragazzi – dice la Ferullo - e appassionati di rugby intervenire alla riunione organizzata dal nostro club territoriale. Sono certa che è solo l'inizio di una lunga storia di successi e di soddisfazioni per chi mette tanta passione in queste iniziative e ha tanto amore per la sua città e per lo sport».

