Tre giorni di divertimento e di emozioni iniziati ieri alla Beach Arena, per la quarta edizione del Memorial Federica Palomba. Gli amici della ragazza scomparsa prematuramente hanno dato vita anche quest’anno ad un torneo che sta vedendo sulla sabbia tanti pallavolisti. Quest'anno i proventi saranno destinati, per mezzo della Onlus “Bambini nel Deserto”, alla costruzione di un pozzo artesiano che fornirà acqua potabile alla scuola in costruzione in un campo profughi di guerra nel Burkina Faso e ai villaggi vicini. Le prime aule permetteranno a 200 bambini e bambine, su circa 600 bimbi, che vivono nell'accampamento di ricevere istruzione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA