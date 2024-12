SUTRI – Erano in 250 alla terza edizione della Sutri in Corsa, la gara podistica organizzata dall' Atletica Sutrium che ha visto vincere l'abruzzese Domenico Liberatore con un tempo di 33m 56s della Podistica Solidarietà Roma, seguito da Gabriele Carraioli e Luca Pandolfi. Per le donne a tagliare il traguardo è stata la tarquiniese Dafne Capitani ( 40m 24s) Un percorso avvolgente, tra gli scorsi del paese, ha reso più vivace la gara degli atleti in una 10 km aperta dalla paralimpica Sara Vargetto, accompagnata da un gruppo di ragazzi speciali. Un contenitore di sport e sociale, bello da vedere che punta a diventare ancora più interessante nei prossimi anni, visto che le ambizioni sono quelle di far crescere la manifestazione. " I numeri sono dalla nostra parte, abbiamo raggiunto 250 iscritti, cosa che non ci aspettavamo - riferisce Liberato Guadagnini -. Ci lusinga il fatto che abbiamo dato spazio all'inclusività e penso che sia stata la parte più bella gara".