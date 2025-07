Due realtà d’eccellenza, accomunate dalla passione, dallo stile e dalla voglia di crescere insieme. Dopo il positivo avvio nella scorsa stagione, la Supernova Fiumicino e lo Studio Bartoccetti, storico punto di riferimento per l’amministrazione condominiale a Roma, hanno deciso di rafforzare la loro partnership per la stagione 2025-2026. Fondato nel 1999, lo studio è oggi una realtà consolidata nel settore della gestione immobiliare, con oltre 10mila unità abitative amministrate e una reputazione costruita su trasparenza, competenza e innovazione. Numeri che parlano chiaro e che testimoniano una leadership indiscussa nel panorama romano. Un legame che va ben oltre il campo da gioco: l’obiettivo condiviso resta quello di costruire un progetto solido sia in ambito sportivo che sociale, unendo le forze per promuovere valori come la collaborazione, la fiducia e lo sviluppo sostenibile del territorio. A dimostrazione, ancora una volta, di come sport ed impresa si possano unire, dando vita a un modello virtuoso. E con queste premesse, l'imminente annata promette di essere ricca di soddisfazioni.

PAROLA AI PROTAGONISTI. «Orgogliosi, questa è la parola giusta per descrivere l’attuale sentimento - ha dichiarato Gianpaolo Porfidia, presidente della Supernova Fiumicino - quando un brand così importante rinnova la fiducia nel nostro progetto, significa che il lavoro svolto è stato apprezzato. Insieme allo Studio Bartoccetti vogliamo continuare a scrivere pagine significative per il nostro movimento». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Claudio Bartoccetti, fondatore dello studio che porta il suo nome: «Rinnoviamo con entusiasmo la partnership con Supernova. Per noi non si tratta solo di sostenere una squadra, ma di promuovere i valori in cui crediamo: impegno, spirito di squadra e crescita, dentro e fuori dal campo. Conosciamo bene la serietà del progetto e siamo orgogliosi di continuare a farne parte».

