Fate pure cinque vittorie di fila, una più importante dell’altra, una più bella dell’altra. L’ultima è arrivata in chiusura di fase regolare contro Frassati per 98-85, probabilmente la squadra più in forma del momento in C Unica. Ed infatti è servita la migliore versione della Supernova Fiumicino per conquistare la vittoria, voluta a tutti i costi. Ma dopo l’iniziale 13-4, non sono mancate le difficoltà al PalaSupernova. Ma in ogni circostanza la squadra di coach Sardo ha saputo sempre trovare il modo giusto per ribaltare il punteggio. La prima dimostrazione avviene prima dell’intervallo lungo quando in pochi secondi viene ridotto da -11 a -3 il passivo, la seconda invece viene proposta in avvio di ripresa quando si passa dal -7 al +4 dopo i canestri di Okereke e soprattutto Tebaldi, mentre l’ultima ad inizio quarto periodo quando la Supernova mette la quinta e doppia a una velocità impressionante Frassati che di fatto non ha più la forza per spingere sull’acceleratore ed evitare di arrivare seconda al traguardo. La Supernova tornerà in campo nel weekend di sabato 26 e domenica 27 aprile per giocare i quarti di finale di playoff contro Pomezia.

IL TABELLINO. Supernova Fiumicino-Frassati: 98-85.

Supernova Fiumicino: Okereke 15, Zappalà 3, Tebaldi 20, Tripodi, Manzo 23, Manzotti, Fasolino 3, Finamore 3, Birindelli 9, Lynch-Daniels 22. Coach: Sardo.

