Purtroppo niente da fare, la Supernova Fiumicino cade al termine di gara 2 dei quarti di finale del campionato di DR2. Lo fa in casa del Lido di Roma per 58-51 nel corso di una partita dove è toccato rincorrere quasi per tutto il tempo, ma la rincorsa alla fine si è conclusa senza rimonta e quindi con una sconfitta che costringe la Supernova a dover continuare a giocare la serie. Sabato 26 aprile alle ore 18.30 la squadra di coach Cipriani tornerà in campo al PalaSupernova per gara 3 che decreterà la qualificata alla semifinale.

IL TABELLINO. Lido di Roma-Supernova Fiumicino: 58-51.

Lido di Roma: Jodkowski K. 11, Palmigiano 7, Alfieri 3, Pagani 19, Geracitano 6, Jodkowski J. 5, Ceresa, Turco 5, De Vincentis, Russo, Rossi 1, Liverani 2.

Supernova Fiumicino: Macina ne, Maduka 14, Confalone, Bartoccetti, Ukmar 6, Profumo, Bargiacchi 5, Rinaldi 4, Di Natale 16, Grasselli ne, Bifulco 6. Coach: Cipriani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA