La Supernova Fiumicino annuncia con soddisfazione il rinnovo della partnership anche per la stagione sportiva 2025-2026 con il rinomato brand Cielo Fco. La volontà di entrambi è quella di continuare a creare sempre di più una connessione profonda e autentica con la propria comunità, proseguendo insieme un percorso costruito sulla condivisione di determinati valori: passione, innovazione e ricerca dell’eccellenza. Due realtà che oggi lavorano con estremo impegno, ma che al tempo stesso sono orientate con altrettanto impegno anche al futuro.

Il partner rossonero nasce sette anni fa dall’idea di due fratelli che avevano come sogno quello di dare risalto al territorio nel quale sono nati. Un sogno che si è trasformato in realtà, omaggiando così Fiumicino con la nascita di un ristorante elegante, accogliente e capace di relazionarsi con le esigenze di tutti. Come? Esaltando la materia prima, uscendo dalle ideologie tradizionali e ricercando l’armonia tra gusto e cottura. Tutto questo, abbinato a un design affascinante ed unico nel suo genere, ha fatto sì che Cielo Fco diventasse un locale di puro appeal anche per tanti brand nazionali.

