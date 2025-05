Un passo alla volta, per provare a trasformare un sogno in realtà. Dopo aver battuto le corazzate Pomezia e Sora, ora la Supernova Fiumicino di Serie C è pronta per sfidare Frassati nella finale playoff. La serie comincerà quest’oggi al PalaTarquini di Ciampino con la palla a due di Gara 1 in programma alle ore 20.

«Fino ad oggi abbiamo fatto bene e messo in mostra una buona pallacanestro, ma non dobbiamo arrestarci proprio ora, bisognerà continuare a giocare nello stesso modo per provare a fermare un avversario di livello molto alto che nel girone di ritorno ha perso pochissime volte e che nei playoff si è fermato solo a Latina dopo un supplementare - ha raccontato a un giorno dall’inizio dell’ultimo atto regionale coach Andrea Sardo - servirà umiltà e determinazione per fare bene contro una squadra che si è meritata la finale e che avrà il fattore campo a proprio favore. Per cui la strada continuerà ad essere tortuosa, ma lo sappiamo e sappiamo anche che toccherà a noi dare il massimo per provare a conquistare l’ultimo pass».

