La Rim Cerveteri sugli scudi, vince sul campo di Frascati ed accorcia in classifica sul gruppo di squadre attualmente al 6° posto. Partita ben interpretata dai ragazzi di coach Russo che hanno subito preso l’inerzia in mano ed un vantaggio in doppia cifra fin dai primi minuti, grande sofferenza per Frascati soprattutto nella metà campo difensiva con Cerveteri che colpisce a ripetizione e vola anche sul +20 nel 2° quarto, non cambia la musica nel 3° periodo, anzi la Rim allunga ulteriormente sopra le 20 lunghezze e chiude definitivamente i giochi, con il gap che si riduce al massimo fino al -13 con un sussulto di Frascati nel 4° periodo, ma Lattanzi e compagni chiudono con un trionfo sul 76-98 un match a senso unico che potrebbe dare una spinta emotiva importante per il prosieguo del campionato.

«È una vittoria - dice coach Russo - che ci serviva sul piano morale, dal momento che lontano da casa non riusciamo a venirne fuori. Sono due punti importanti, ci permettono di risalire la classifica, di guardare con più ottimismo al futuro. La vittoria è frutto di una prestazione collettiva molto positiva, abbiamo gestito la partita sbagliando poco, ma soprattutto lo abbiamo fatto con intelligenza. Vorremmo chiudere il 2023 in una posizione di classifica serena, speriamo che così sia».

