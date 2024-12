Con la bella vittoria di sabato sera sul parquet dell’Algarve Torrino, una delle squadre più accreditate per il passaggio di categoria, la Dinamo Ladispoli si è matematicamente assicurata un posto per i prossimi playoff validi per la Serie C. Grande soddisfazione tra le fila blueorange per un traguardo che a inizio stagione non era nemmeno lontanamente immaginabile; merito dei giocatori ovviamente e del coach Daniele Crocicchia , sono loro a scendere in campo negli allenamenti e nelle partite, ma merito anche di tutta l’organizzazione Dinamo che ha saputo scegliere e dare fiducia alle persone giuste e soprattutto ha saputo creare un movimento, una vera e propria comunità, che alimenta continuamente lo spirito di una tifoseria sempre presente.

«È stata una bella stagione, non avremmo mai pensato di arrivare dove siamo -dice il presidente Luigi Fois - merito di un gruppo compatto, solido, plasmato dal bravo Crocicchia, al quale dobbiamo dire grazie per il lavoro che sta svolgendo».

Dunque, con cinque giornate di anticipo la Dinamo può rilassarsi, in attesa degli spareggi che ci saranno nel mese di aprile.

