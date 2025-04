Il Volley non si ferma mai, neanche in estate. E proprio quando il periodo più caldo dell'anno inizia a prendere il sopravvento, portando con sé la fine dei rispettivi campionati, che la San Giorgio ha di recente annunciato la consueta Summer Edition. Quest’ultima, appuntamento indicato per gli amanti della pallavolo - che già si cimentano o che vorrebbero iniziare a praticare questo sport - si dividerà in varie categorie. La prima, comprendente Under 12 femminile, Under 13 femminile e Under 13 maschile; la seconda vede la presenza di Under 17 maschile, Under 19 maschile e amatoriale maschile; mentre alla terza ci sono Under 13 femminile, Under 14 femminile, Under 16 femminile e amatoriale femminile. Lo scopo principale di questa iniziativa, è sì ampliare l'aspetto tecnico ma anche mettere in primo piano il divertimento, trascorrendo del tempo insieme con l'obiettivo di fare sempre più gruppo. Le iscrizioni, al momento aperte, scadranno il prossimo venerdì 9 maggio. Il pagamento, che dovrà essere effettuato tramite Iban, vedrà come unica rata quella di 100 euro. A settimana, il costo è pari a 30 euro. Per ulteriori info e per prendere parte a ciò, si può contattare Simone al 333-7623985 e Giampiero al 335-6873394.

©RIPRODUZIONE RISERVATA