CERVETERI - Successo per l'Etruria Sport Festival. Dall'emozionante atterraggio del campione mondiale di paracadutismo Paolo Filippini, passando per l'esposizione delle Ferrari fino alle tantissime esibizioni sportive, per due giorni il centro storico è stato luogo di ritrovo, aggregazione e sport. «Oltre alle tantissime discipline - ha comentato il sindaco Elena Gubetti - un altro aspetto importante è stata la solidarietà. In contemporanea ai tanti eventi, infatti, il capo Galli ha ospitato una partita di beneficenza il cui ricavato, insieme a quello delle tante associazioni che hanno partecipato al Festival, è stato devoluto all'associazione Parco degli Angeli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA