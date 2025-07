Secondo Memorial Andrea Ferlini, grande successo stavolta svoltosi nel Pallone Geodetico di Valcanneto, organizzato da Fiore Luisiano, evento in cui si sono svolti 10 incontri di pugilato con due pugili di casa in sotto clou Tortorelli e Pesci, in attesa del match professionistico che ha visto trionfare anche Roberto Pannella, ma il vero momento importante è stato alla consegna della targa in memoria di Andrea, mi ai genitori Antonio e Sabrina, un momento emozionante che è stato celebrato prima con il silenzio e poi con un grande applauso a celebrare la memoria di un ragazzo solare e genuino ma anche un grande sportivo, scomparso un anno fa in un incidente stradale.

La mattina 40 incontri di boxe Light. Che dire, obiettivo centrato, come sempre il pugilato nel nostro territorio grazie al maestro Fiore Luisiano ha portato tanti giovani da diverse zone di Roma e limitrofe. Il tutto patrocinato dal comune di Cerveteri e soprattutto dall'assessore alo sport Manuele Parroccini. Ora testa ai prossimi obiettivi sportivi per tutta la FLT BOXE di Valcanneto.

