Bellissimo evento all’Oratorio Santa Maria della Grotticella per la tradizionale celebrazione della Pasqua dello Sportivo. Questo il comunicato degli organizzatori: “Che giornata straordinaria abbiamo vissuto all’Oratorio Santa Maria della Grotticella per celebrare la Pasqua dello Sportivo. Non c'è niente di più prezioso dell'educazione nello sport e dei valori che trasmette ai nostri giovani. Durante la messa, il Monsignor Orazio Francesco ci ha riempito il cuore con le sue parole toccanti sull'importanza di questi principi. Un gigantesco ringraziamento va al nostro Don Pino, l’anima dietro tutto questo. Un caloroso abbraccio anche alle personalità che hanno reso questa giornata ancora più speciale con la loro presenza e il loro impegno: Simona Rolandi, Maria Petroni, Roberto Rambaudi, Marco Quadrini, Alessandro Conticchio, Lillo Puccica, Federico Tessicini, Daniele Pasquini e Giorgio Chiellini, che ha voluto inviare un video messaggio motivazionale ai nostri ragazzi. E per concludere in bellezza, i nostri giovani talenti del 2013 hanno dato il meglio di sé in un emozionante quadrangolare di calcio, con i seguenti risultati: al primo posto il Montefiascone davanti a Grandori, Sorianese e Fc Viterbo. Grazie di cuore a tutti per aver reso questa giornata così straordinaria e memorabile».

I piccoli del Montefiascone che si sono imposti nel quadrangolare nella foto ricordo con la giornalista Simona Rolandi

