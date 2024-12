Riuscitissima la nona tappa Circuito tennistico “Etruski Next Gen” presso il Circolo tennistico civitonico Davis 76 grazie anche e soprattutto alla perfetta gestione gara giudice Luciano Santini e direttore Sergio Piscitelli. Nella categoria Under 10 femminile successo per Carolina Wiesmann (4-0/4-1 nei confronti di Ginevra Rosa Spolverini). Tabellone completato dalla presenza di Melissa Nardi. Nella pari età maschile successo per Cesare Mattiacci (4-0/2-4/10-6 su Mark Petrosyan). Hanno fatto parte del tabellone Gioele Campo, Tommaso Bacchetta, Flavio Trani, Francesco Scolma e Andrea Guida. Nella Categoria Under 12 maschile Nicola Lista supera in finale Tommaso Di Marcoantonio per 4-0/4-2. Hanno fatto parte del tabellone Filippo Bruni, Pietro Zinni, Riccardo Paesani, Alessio Tognazzini e Francesco Rossi. Nella categoria Under 14 femminile trionfo per Iside Buttinelli (4-0/5-3 su Grace Divine Kili). Del torneo ha fatto parte anche Sveva Mastrogregori. In quella maschile trionfo per Matteo De Paulis (4-1/4-1 a Cristiano Solustri). Hanno fatto parte del tabellone Gianmarco Tuia, Riccardo Paesani, Antonio Francucci, Michelangelo Meschini, Filippo Gangeri, Mario Iannuccelli e Nicol Formoso. Infine, nella categoria Under 18 maschile successo per Leonardo Ceschin (3-5/5-3/10-8) su Luca Pietretti. Ha fatto parte del tabellone Leonardo Giambarara.

