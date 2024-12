Ha riscosso successo l’evento promosso dalla Figc di Viterbo “Aspettando il Natale” che si è svolto nei giorni scorsi presso il Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino. La manifestazione è stata promossa ed organizzata dalla Figc di Viterbo grazie all’encomiabile lavoro in primis del delegato Angelo Moracci e del direttivo. Hanno partecipato tutte le principali componenti che gravitano attorno al nostro calcio e quindi i responsabili della sezione Aia di Viterbo per gli arbitri, il presidente dell’Aia di Viterbo per gli allenatori e il giudice sportivo provinciale. Si sono poi aperte due interessanti “finestre” di consulenza fiscale sulle nuove normative che regolano l’attività amministrativa legata al calcio dilettantistico e giovanile e si è parlato di salute e sicurezza con le norme e uso del defibrillatore. Presenti molti dirigenti delle società calcistiche della Tuscia.

