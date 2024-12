È stato un successo oltre le attese a Cerveteri, con oltre 250 corridori, che hanno partecipato alla pregevole manifestazione dell’XCO Etrusco giunta alla 5^ edizione, organizzata dalla Tirreno Bike di Capozzi e D’Annunzio. Un lavoro di squadra che ha visto coinvolti dirigenti, genitori e volontari del team con il pieno sostegno dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Elena Gubetti presente all’evento per complimentarsi personalmente con gli organizzatori e i partecipanti.

La gara, valevole come campionato regionale Cross Country e quarta tappa del circuito XCO Lazio Cup, ha raccolto una buona adesione di atleti con oltre 200 iscritti, fra cui molti atleti extra regionali provenienti da Toscana, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo e Umbria. Apertura del programma con la gara Juniores vinta dal romagnolo Mattia Agostini (After Skull) dopo un bel duello con l’abruzzese Dario Macchia (Team Belvedere). In terza posizione Francesco Landolfi (Cycling Cafè) che si fregiava del titolo laziale. Leader senza problemi della fascia Master Massimo Folcarelli (Race Mountain Giemmesport Folcarelli) che aggiungeva un altro alloro regionale alla sua infinita collezione. Fra le donne erano Maria Elena Saffioti (Cycling Cafè Cervelo Rosti) e Sabrina Di Lorenzo (Pro Bike Riding Team) ad aggiudicarsi vittorie e titoli.

