Obiettivo raggiunto, terza vittoria nelle prime cinque giornate del campionato femminile di Serie C. Domenica pomeriggio l’Asp Civitavecchia ha espugnato il centro sportivo Tellene di Roma battendo per 3-0 il Rabbit Duemila12 con il bottino pieno di tre punti. Una partita che ha avuto poco da dire sul piano tecnico con la squadra civitavecchiese sempre al comando con un primo set dominato 25-9 e il secondo set vinto con l’ampio vantaggio di 25-19. Più complicato il terzo set in cui le rossoblu sul 21-12 hanno improvvisamente abbassato al tensione pensando forse di avere ormai vinto la partita e proprio qui è accaduto l’incredibile; la squadra romana ha recuperato tutti i punti di svantaggio arrivando al sorpasso per 22-21 rimettendo in discussione il set e forse la partita stessa. Un errore in palleggio del Duemila12 ha interrotto la serie di punti consecutiva e dato l’opportunità all’Asp Civitavecchia di chiudere il set 25-22 e portare a casa la partita.

«La partita – afferma l’allenatore Guidozzi – è stata per noi molto tranquilla fino al 21-12 del terzo set, poi abbiamo smesso di giocare e il Duemila12 ci ha recuperato il vantaggio che poi ha sprecato con una doppia ma abbiamo rischiato di perdere il set. L’importante era vincere 3-0, senza infamia e senza lode».

Ad eccezione dell’atteggiamento mentale in parte dell’ultimo set l’Asp Civitavecchia può ritenersi soddisfatta per aver conquistato i tre punti che le permettono di installarsi al settimo posto nel girone A, in attesa del prossimo difficile turno di campionato in cui riceverà il Dea Volley.

QUI ETRURIA VOLLEY (SERIE C MASCHILE). È stato un fine settimana molto ricco di soddisfazioni anche per l’altra squadra della compagine dell’Asd Pallavolo Civitavecchia. Sabato in Serie C maschile l’Etruria Volley ha battuto in casa per 3-0 l’Asd Volley Life proseguendo così la striscia di vittorie che confermano il primato in classifica nel girone A.

