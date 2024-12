Il quadro degli allenatori delle compagini della Tuscia di Prima Categoria in vista della prossima stagione tra conferme e diverse novità. Questi i cambi già ufficializzati: variazione al Montefiascone dove al posto del tecnico Alessandrini è arrivato mister Stuccilli e pressoché scontato il cambio anche nella neo promossa Pro Alba Canino dove il tecnico Massimo Bandiera viene sostituito da Mauro Raspoli. Le conferme sono le seguenti: Pupi resta il mister del Carbognano, Narcisi fa il bis con la Fortitudo Nepi, conferme per Frontoni al Grotte Santo Stefano, De Paolis alla Fulgur Tuscania, Goretti al San Lorenzo Nuovo e Capotosto alla Fulgur Tuscania. Queste sono tutte le situazioni già ufficializzate dai rispettivi club. Presenterà domanda di ripescaggio alla Prima Categoria anche l’ Aurora Querciaiola, seconda nel girone A di Seconda Categoria 2023/2024 dove è stato confermato il tecnico Alessio Spolverini. Si attende la fumata bianca tra qualche possibile conferma e certe novità in senso ai seguenti club: Atletico Cimina, Bagnaia, Castel Sant’Elia, Ischia di Castro, Maremmana, Pianoscarano (che punterà al ripescaggio in Promozione) e Valentano.

