È tutto pronto, per lo stress test in programma alla Beach Arena domani. Con grande partecipazione delle aziende cittadine, un gruppo di giovani pallavolisti ed ex, si è riunito per organizzare una giornata all’insegna del beach volley, del divertimento, e dello spirito dello sport.

Tantissime le attività che hanno deciso di scommettere sullo stress test: Alma e The studio di Giuseppina Guida, il Ristorante Dolce e Salato, Opera danza, Il Fusorario agenzia di viaggi, Capparella Francesco e Altletik performance, Movisud, Bar Europa, Baia dell’orso, Sensero Barber shop, Cv Volley, Monaldi gas, Strada, Panificio La Spiga via Matteotti 132, concludendo con Diet Natural di Federica Andriani, oltre al supporto della Piscina di Largo Marco Galli e dell’immancabile Beach and volley Civitavecchia.

Sono tante le sorprese in serbo per la giornata, a partire dal numero di coppie, gli organizzatori pur di non lasciar fuori nessuno e senza perdere di vista lo scopo del torneo: giocare e divertirsi, hanno accettato 16 coppie nel torneo maschile e 16 nel torneo femminile. Uno stress test vero e proprio che vedrà le 32 coppie alternarsi sui campi della Beach Arena, cornice eccezionale che ospiterà il torneo, dalle otto del mattino fino a tarda sera, con un premio per la partecipazione di tutti gli atleti. Dalle 19 musica dal vivo con il duo Francesco Di Iorio e Mattia Sgriscia, accompagneranno gli atleti al tramonto, nelle fasi finali del torneo.

Non resta quindi che godersi gli ultimi scampoli d’estate, in compagnia degli amici di sempre e di nuovi beachers che saranno pronti a darsi battaglia, dalla prima battuta all’ultima schiacciata.

