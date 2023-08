Grande novità calcistica in collina: storico accordo fra la Cm Tolfallumiere e il Tolfa con la CM che si tiene la scuola calcio e quindi tutti quelli dal 2015 in giù, mentre passano al Tolfa tutti i ragazzi dal 2015 in su. Il Consiglio Direttivo della società Tolfa Calcio ieri ha, infatti, annunciato che "In collaborazione con la Asd C.M. Tolfallumiere si è deliberato di procedere ad una incorporazione societaria attraverso la quale tutti i ragazzi iscritti alla C.M. Tolfallumiere nati prima del 31 dicembre 2015 per la prossima stagione agonistica saranno parte integrante della Asd Tolfa Calcio.

Pertanto, dal prossimo settembre 2023 sarà la Asd Tolfa Calcio unico interlocutore per tali ragazzi, che potranno essere comunque assistiti anche dagli ex tecnici e dirigenti della C.M. Tolfallumiere.

«Già dallo scorso anno stavamo lavorando per cercare di unire le due società - ha spiegato il presidente del Tolfa calcio, Alessio Vannicola - la Cm era nata anche per preparare i giovani per le prime squadre del Tolfa e dell'Allumiere. Poi l'Allumiere ha il suo settore giovanile quindi, noi e la Cm, abbiamo pensato di unire le forze. La Cm con il suo logo, la sua società e i suoi tecnici continuerà a operare con il settore dei primi calci e noi quelli dal 2015 in su. Questo anche per dare un segnale di struttura più solida e completa».

