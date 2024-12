Non c’è un attimo di tregua per la Stella Azzurra WeCom Ortoetruria Viterbo che dopo il ko di domenica in casa contro il Vasto ha saputo reagire alla grande aggiudicandosi mercoledì sera il recupero di altissima classifica ancora in casa contro l’Esperia Cagliari. Una WeCOM-Ortoetruria solida e di grande carattere batte al PalaMalè la capolista Esperia Cagliari e la raggiunge, insieme alla Carver, in vetta alla graduatoria del girone. Due punti di grande peso specifico quelli conquistati dai biancostellati, anche in considerazione che Fanciullo non ha potuto schierare, oltre che l’ancora convalescente Mavric, anche Begic fermo per un brutto colpo al piede subìto nella gara contro Vasto e sostituito nello starting five da Taurchini. Nei due quarti iniziali, gara di sostanziale equilibrio dopo un primo tentativo di fuga degli isolani che si portavano sul +8 (21-13), rapidamente ravvicinati dai padroni di casa che con un parziale di 11-2 (Taurchini, Moretti e Fokou) li superavano dopo 4’ del secondo quarto. Altra reazione degli ospiti con Locci e Maresca che operavano il controsorpasso per il 33-27 di metà gara. Alla ripresa del gioco belle azioni da entrambe le parti, ma 10 punti di un eccellente Moretti ed un dominante Fokou sotto le plance davano alla Stella Azzurra il +5 (51-46) dopo 30'. Albenzi dall’arco sigla il +8, ma Esperia non si arrende e si rifà sotto con 4 punti di Maresca. Moretti riallunga, ma due liberi del solito Maresca e Picciau riportano Cagliari ad un possesso. Fokou insacca la sua terza bomba della serata ed un 2/2 dalla carità e Visentin realizza il +9 (64-55) a 2,5’ dalla fine. Gli ultimi giri di lancetta portano le squadre quasi sempre al tiro libero ed un glaciale Moretti fa 5/6 e sigilla la vittoria di Viterbo che festeggia in mezzo al campo tra gli applausi convinti dei suoi tifosi. Prossimo impegno per i ragazzi della Tuscia quello di domenica prossima sul difficile campo della Stella EBK, altra big del campionato. Sarà una partita dura e combattuta, ma certamente tutta da giocare per i portacolori della Città di Viterbo. Questo il tabellino della sfida: WeCom Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo (70): Bertollini ne, Moretti 22, Velimirovic, Bertini 2, Meroi 2, Visentin 9, Taurchini 7, Albenzi 6, Casanova 4, Begic ne, Fokou 18. Coach: U. Fanciullo. Ass.ti: J. Vitali, A. Cittadini. Esperia Cagliari (64): Manca 3, Cabriolu 4,Giordano 6, Potì 4, Thiam 11, Picciau 11, Locci 7, Maresca 18, Pili ne, Sanna. Coach: F. Manca. Ass.te: A. Sulis. Parziali: 17-21/10-12/24-13/19-18; Rimbalzi: Cabriolu e Visentin 7, Moretti, Meroi e Maresca 6, Fokou 5. Assist: Cabriolu 5, Visentin e Taurchini 5, Moretti e Fokou 4