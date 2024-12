Esce sconfitta dalla prima gara ad orologio la WeCom-Ortoetruria che sul parquet di Pesaro cede sul finale contro la Baseart Pisaurum per 58-62. Il coach viterbese si affida ad uno starting five con Meroi, Giannini, Bantsevic, Price e Cittadini nell’assenza di Vigori fermo per un risentimento muscolare che lo ha tenuto forzatamente a riposo. Prima frazione del tutto equilibrata (19-20) con ritmi non elevatissimi alla quale segue un secondo quarto nel quale i padroni di casa sfruttano alcuni errori difensivi della Stella e con buone percentuali al tiro vanno al riposo lungo in vantaggio 37-31. Al rientro in campo la squadra viterbese fa girare più rapidamente la palla e grazie alle mani calde di Price (11 punti nel quarto) comincia a riavvicinarsi, anche se la Baseart nel finale di frazione recupera qualche punto e si mantiene in vantaggio sul +5 (48-43). Ultimi 10’ con i biancostellati che cambiano decisamente ritmo e precisione nelle conclusioni: 8 punti di Bantsevich, 2 di Giannini e 2 di Price portano ad un break di 12-0 per Viterbo che segna il +7 ospite (55-48) a 5’ dalla fine. Ma qui la Stella esaurisce la sua veemente rimonta e non riesce più a realizzare per oltre 4’, nei quali Pesaro ricuce lo strappo e punto a punto chiude la gara vittoriosa per 62-58. Un finale mal giocato dal team di Fanciullo che vanifica così l’ottima reazione che la aveva resa protagonista ad inizio di quarto. Una gara certamente non brillante per la WeCom-Ortoetruria compromessa da troppi errori superficiali che hanno impedito ai biancoblu di conquistare una vittoria che in chiave classifica play-in sarebbe risultata importante. Prossimo impegno per la Stella quello di domenica al PalaMalè contro un forte Teramo che nella prima della seconda fase ha letteralmente travolto Ferentino. Ma per affrontare al meglio gli abruzzesi servirà una prestazione di livello assolutamente superiore.

IL TABELLINO. Baseart Pisaurum 2000 Bk 62: Maiolatesi 8, Bruzzone 16, Amati 5, Benevelli 5, Fabbri 2, Ridolfi ne, Panichi ne, Guidi ne, Pipitone 2, Chiorri 17, Rossi 5. Coach: M. Surico. Assistente: M. Leoni.

WeCom-Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo 58: Price 20, Giannini 9, Cittadini 6, Guiducci, Comastri 2, Bertini 1, Meroi 3, Taurchini 5, Casanova 2, Bantsevich 10. Coach: U. Fanciullo. Assistente: J. Vitali.

Parziali: 19-20/12-17/12-11/15-14.

Rimbalzi: Price 11, Pipitone 9, Buzzone 8.

Assist: Pipitone 5, Price, Bantsevich e Buzzone 4.

