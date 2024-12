Tanti nuovi progetti nella prossima stagione agonistica targati Stella Azzurra Viterbo, ma per lo staff tecnico si riparte da consolidate e importanti conferme. Sarà ancora Umberto Fanciullo il capo allenatore della prima squadra. Il tecnico di Guidonia, da tanti anni punto fermo della società viterbese, è coach di indubbie qualità, capacità ed esperienza ed ha condiviso con rinnovato entusiasmo il programma predisposto dalla società biancostellata. Si avvarrà nel ruolo di assistente oltre che di Jacopo Vitali, confermato inoltre primo allenatore del team di Divisione Regionale 1, anche di Alessandro Cittadini, che lasciata la canotta da giocatore si dedicherà a tempo pieno al settore tecnico, curando in particolare il lavoro individuale del roster. Uno staff consolidato e di notevole livello che la dirigenza di via Monti Cimini ha fortemente voluto per poter affrontare un altro campionato di prestigio e continuare a tenere alto il prestigio del basket viterbese.

