Dopo l’avvenuta riconferma dello staff tecnico la Stella Azzurra Viterbo si affida nuovamente all’esperienza e al senso di appartenenza dei suoi giocatori viterbesi più rappresentativi. Prossima stagione ancora da capitano per Andrea Meroi, classe 1993, playmaker della formazione della Tuscia, 280 presenze in tredici campionati senior in maglia biancostellata, unico atleta presente nei roster di entrambe le promozioni in Serie B. Confermatissimo nella WeCom-Ortoetruria 2024/25 anche Leonardo Casanova, nato nel 1998, 157 volte con la maglia viterbese, ala di eccellenti doti agonistiche e pilastro della difesa. Ad Andrea, che vestirà la maglia numero 18 e Leonardo, in campo con il numero 33, un grande in bocca al lupo da parte di società e tifosi.

