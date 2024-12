Verso la seconda giornata di andata nel campionato di basket maschile di Serie B Interregionale girone F e caratterizzata dall’anticipo tra Esperia Cagliari e Stella Azzurra WeCom Ortoetruria Viterbo reduci dal successo conseguito all’esordio. In casa quello del team viterbese che ha rifilato un “trentello” al malcapitato Basket Pescara ed in trasferta quello dei sardi che hanno espugnato con convinzione il parquet dei romani del San Paolo Ostiense. Organico della Stella Azzurra al gran completo e voglia di confermarsi e “verificarsi” contro il complesso isolano di cui gli addetti ai lavori parlano molto bene. Palla a due alle ore 17. Questo il programma completo della seconda a oltre l’odierno anticipo: domani ore 18 Centro Basket Mondragone-Amatori Pescara, Stella Basket Roma-San Paolo Ostiense, Basket Ferentino-Nb Aquilano, Basket Pescara-Pallacanestro Petriana e Carver Cinecittà-Vasto Basket. Così in classifica dopo il primo turno: Esperia Cagliari, Stella Azzurra Viterbo, Pallacanestro Petriana, Nb Aquilano, Vasto Basket , Pallacanestro Palestrina a 2 punti, seguono a 0 Stella Azzurra Roma, Basket Pescara, San Paolo Ostiense, Carver Cinecittà e Amatori Pescara.

