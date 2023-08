VITERBO - Mentre la squadra della Stella Azzurra Basket partecipante al campionato maschile di Serie B sta lavorando e sudando sul campo nella sua prima settimana di preparazione la dirigenza è impegnata nella programmazione della nuova stagione. Molte sono le novità in vista proposte dalla Stella Azzurra. La società sta infatti predisponendo una “Star Card” che permetterà a tutti coloro che ne vorranno entrare in possesso di poter usufruire di sconti presso le aziende che la sostengono quali sponsor e di poter acquistare in merchandising a prezzi vantaggiosi l’abbigliamento sportivo che vestirà la prima squadra. A tale proposito un ulteriore cambiamento di grande significato nelle divise da gara della Serie B. La Stella Azzurra indosserà un nuovo completo da gioco che pur mantenendo i consueti originari riferimenti, vuole essere un omaggio alla Città di Viterbo, alla sua storia ed alle sue tradizioni da portare con orgoglio su tanti campi dove i ragazzi biancostellati rappresenteranno la terra di Tuscia. Una maglia che, non appena pronta, la società presenterà a tutti i tifosi ed appassionati.

